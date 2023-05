50 culle per il "cospleeping" sicuro

Un dono speciale in vista della festa della mamma. L'Associazione BimboTu ha donato 50 culle tecniche ai reparti di Maternità dell'Azienda USL di Bologna. 35 all'Ospedale Maggiore, 15 a Bentivoglio. Sono culle neonatali per proteggere i più piccoli dal rischio soffocamento e non solo.

Nel servizio di Ivana Delvino (montaggio Fabio Giorgetti) le interviste a Chiara Ghizzi, direttrice dipartimento materno infantile Ausl di Bologna, e Raffaele Donini, assessore regionale politiche per la salute.