A Dovadola frana minaccia le case, in cento rischiano l'evacuazione

Si attenua ancora lo stato d'allerta per il maltempo in Emilia-Romagna, con l'allerta declassata da arancione a gialla, ma continua a preoccupare il rischio frane.

Dal pomeriggio di domenica sono previsti forti temporali sui settori emiliani centro-occidentali, “con possibili effetti e danni associati”, spiega l'allerta della Protezione civile, che aggiunge: “nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

Preoccupa in particolare la situazione di Dovadola, sull'appennino Forlivese, dove le piogge aumentano il rischio del distacco di un'enorme massa di terreno che incombe sulle case: un centinaio di persone rischiano l'evacuazione.

Nel servizio di Elena Scarrone l'intervista al sindaco Francesco Tassinari.