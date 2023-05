A Fidenza giuramento collettivo per i nuovi cittadini italiani

La formula di rito c'è chi l'ha imparata a memoria e chi preferisce leggerla. E' il giuramento di fedeltà alla Repubblica che si pronuncia per ottenere la cittadinanza italiana. E il Comune di Fidenza, nel parmense, ha organizzato una cerimonia collettiva, nel cortile del Municipio, per una trentina di persone straniere che hanno deciso di fare il grande passo.

Sono originari di Paesi del Nord Africa, del Sud America, dell'Europa dell'Est. Vivono e lavorano in Italia da almeno dieci anni, qualcuno addirittura da più di trenta.

La consegna della Costituzione conclude formalmente la cerimonia, anche se servono ancora 24 ore: si diventa effettivamente cittadini italiani il giorno dopo il giuramento. E c'è chi non nasconde la propria emozione.

Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Andrea Neri), le voci del sindaco di Fidenza, Andrea Massari, e di un neo-cittadino italiano.