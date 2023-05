A Marco Bellocchio il David di Donatello per la Miglior Regia

Nella 68esima edizione del premio cinematografico David di Donatello, il maestro piacentino Marco Bellocchio ha vinto il riconoscimento per la Miglior Regia per “Esterno Notte” - seconda rappresentazione, dopo il Buongiorno Notte del 2003, del sequestro di Aldo Moro - mancando però quello per il Miglior Film, andato a “Le otto montagne”.

“Non me lo aspettavo”, ha detto Bellocchio nella cerimonia a Roma, andata in onda in diretta in prima serata su Rai1.

Dopo le 18 candidature della vigilia, l'acclamazione per Esterno Notte è completata dal premio al miglior attore protagonista, Fabrizio Gifuni, poi il miglior trucco e il miglior montaggio, con il riconoscimento a Francesca Calvelli, compagna di Bellocchio.

Il servizio di Francesco Tomei (montaggio di Beppe Di Marco)