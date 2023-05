A Salsomaggiore vince il centrodestra

“Questo risultato è il frutto di una unione di una coalizione molto forte, che grazie all'appoggio sia della lista civica, sia dei partiti, ha dimostrato di essere la migliore proposta in campo”, il commento dopo la vittoria del nuovo sindaco di Salsomaggiore Terme, Luca Musile Tanzi (51,4 per cento). Dunque, dopo 10 anni il centrodestra è tornato a vincere nel Comune in provincia di Parma. Dietro di lui, al secondo posto, Stefano Compiani appoggiato dalla lista civica “Siamo Salso”. Seguono i candidati del centrosinistra, che si è presentato diviso.

Il servizio di Antonio Boschi, con l'intervista a Luca Musile Tanzi