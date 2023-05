Argini rafforzati con migliaia di tonnellate di massi e terra

Settemila tonnellate di massi ed altre 24 mila di terra per chiudere le falle e contenere i fiumi. Da dodici giorni si lavora per riparare le rotte dell'argine del Sillaro tra Massalombarda ed Imola che hanno determinato l'allagamento di Conselice e Spazzate Sassatelli. Le operazioni di telonatura sono state completate. Tra gli interventi di maggiore impatto da parte dei tecnici della Regione anche la chiusura dello squarcio in via Tiglio ad Imola con seicento tonnellate di massi e tremila metri cubi di terra.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in attesa della riapertura della tratta Lugo-Russi prevista per lunedì 29 maggio, Trenitalia-Tper ha attivato 32 corse straordinarie giornaliere in treno tra Castelbolognese e Lugo per consentire l'interscambio coi collegamenti Bologna-Ravenna.

Con la nuova ondata di maltempo la Protezione civile ha emesso un'allerta rossa, per rischio idraulico, nella bassa collina e pianura romagnola e nella collina e pianura bolognese. Allerta arancione sulla montagna, alta collina e costa romagnola, nella pianura ferrarese e sulla collina bolognese.

Il servizio di Giorgio Maria Leone, montaggio di Diego Gualandi.