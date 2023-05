Arpae: "Da venerdì l'allerta diventa arancione nelle zone colpite dall'alluvione"

Cessa per domani (venerdì 12) l'allerta rossa in Emilia-Romagna. Dalla mezzanotte alla mezzanotte di sabato 13 maggio, infatti, l'allerta diventa arancione per criticità idraulica nella bassa collina e pianura Romagnola, nella pianura Bolognese e quella Ferrarese, e per criticità idrogeologica nell'alta collina Romagnola e collina Bolognese. Allerta gialla nel resto della regione.

Per domani, fa sapere Arpae, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione. La criticità idraulica nella pianura modenese è riferita ai livelli idrometrici elevati nella rete di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale.

Nella notte tra sabato e domenica previste altre piogge, “con una intensità simile a quelle delle ultime ore”, dice Pierluigi Randi, Presidente Ampro (Associazione Meteo Professionisti), intervistato da Serena Biondini