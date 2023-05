Barca a fuoco a Casalborsetti, nessun ferito

Allarme nella tarda mattinata di sabato 6 maggio per l'incendio di una barca di 9 metri in Adriatico, alla foce del Reno tra Casalborsetti (Ra) e i lidi ferraresi. Le due persone a bordo non sono rimaste ferite e sono state salvate da un altro natante di diportisti che navigava in zona. Immediato l'intervento del 118 (ma non c'è stato bisogno di alcuna cura) e della Capitaneria di Porto, che ha spento le fiamme con l'aiuto dei vigili del fuoco di Comacchio.