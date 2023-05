Bluebird, la lezione sulla bellezza degli studenti del Salvemini

La bellezza è un dono che gli antichi associano alla bontà, al coraggio, alla solidarietà, a quei valori di umanità e di attenzione verso gli altri che ogni scuola, qualsia il suo specifico corso di studi, ha il compito primario di trasmettere. Ma come si può insegnare la bellezza? Forse con “Bluebird. Una lezione sulla bellezza”, lo spettacolo teatrale con cui, sabato 6 maggio, l’ITE Salvemini di Casalecchio ha vinto il Festival Nazionale del Teatro Scolastico Elisabetta Turroni, promosso da ERT al Teatro Bonci di Cesena. 5 anni dopo la vittoria del 2018 con il furioso “Do do do the Orlando!”, il Salvemini riconquista il primo premio, sempre con un esito dei laboratori curati dal regista-professore Massimiliano Briarava: 25 studenti attori e musicisti sono coinvolti in un esperimento teatrale/cinematografico/musicale che la giuria, nelle motivazioni del premio, ha definito con tre parole chiave: inclusione, regia, concerto. Sì perché “Bluebird” è un esperimento unico ed emozionante: il doppiaggio e commento sonoro, entrambi dal vivo, di un rarissimo film muto del 1918

Bellezza e felicità è ciò che tutti vorrebbero. Ma come si fa a essere belli e felici, si chiedono i ragazzi: cercano la risposta dentro “Blue Bird”, film muto e riduzione cinematografica della fiaba teatrale scritta nel 1909 dal Premio Nobel Maurice Maeterlinck. Nel racconto, i due fratellini Tyltyl e Mytyl vanno, in sogno, alla ricerca dell’uccellino blu della felicità, viaggiando in tutte le dimensioni dell’essere: nell’aldilà, nel futuro, nel palazzo dei piaceri materiali, nel giardino delle gioie spirituali, nel castello della notte.

Un film muto, una fiaba: nulla è più distante dall’adolescenza. Ma è forse immedesimandosi in ciò che meno ci somiglia che possiamo vedere chi siamo veramente, cosa abbiamo, cosa ci manca. Per riuscire in questa impresa gli studenti danno voce a tutti i personaggi del film, che voce non hanno, rimisurando il testo di Maeterlinck alle inquadrature del film, mentre i musicisti riproducono le atmosfere, i rumori, i temi musicali originali composti per noi da Davide Fasulo. Al concerto di voci, ora infantili, ora mature, ora di animali e di cose, si intarsiano scene sorprendenti: “Nel blu dipinto di blu” cantato nella Lingua dei Segni, la scoperta di un albero genealogico “migrante”, la storia dello studente sconosciuto che fermò i carrarmati in Piazza Tienanmen, un dialogo filosofico tra 11 studenti con disabilità, dedicato al rapporto tra la natura e la natura umana