Bologna di nuovo in piazza per Zaki alla vigilia dell'udienza

Di nuovo in piazza, con i cartelli gialli e le scritte nere: “Patrick libero di tornare a studiare”, “Stop violazioni dei diritti umani in Egitto”.

Bologna, alla vigilia della decima udienza in tribunale in a Mansoura, torna a mobilitarsi per il 31 enne egiziano, attivista e studente dell'Alma mater, incarcerato per 22 mesi ma ancora sotto processo da altri 16. A fine febbraio, nella precedente udienza, Patrick Zaki e la sua difesa hanno potuto per la prima volta esporre le proprie ragioni. Ciononostante, tutte le possibilità restano ancora aperte. Alla manifestazione organizzata in piazza del Nettuno da Amnesty international hanno partecipato Università e Comune di Bologna, associazioni e artisti.

Nel servizio di Giulia Bondi, con immagini di Giacomo Lagrasta e montaggio di Alberto Carroli, le interviste a

Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia

Alessandro Bergonzoni, artista

Rita Monticelli, docente di Patrick Zaki