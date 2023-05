Un'altra giornata a pulire, spazzare, buttare quello che è stato rovinato dall'acqua. Con un occhio al cielo, visto che le previsioni parlano di nuove piogge in arrivo.

In via Saffi a Bologna ieri pomeriggio è tornato a esondare il torrente Ravone, dopo l'alluvione del 2 maggio. Nello stesso punto.

Il servizio di Sara Scheggia è montato da Matteo Cotugno