"Caso Murri, tutti assolti gli imputati" (ma è un processo simulato a teatro)

Tutti assolti gli imputati per l'omicidio; individuato, invece, un responsabile morale. Sentenza ribaltata dalla giuria popolare per il nuovo processo sul caso Murri. Anche se si è trattato di un processo simulato, a 120 anni di distanza dai fatti, andato in scena al teatro Duse di Bologna, con incasso in beneficenza.

Una rappresentazione dedicata all'efferato assassinio del genero del grande medico Augusto Murri: il conte Francesco Bonmartini, trovato cadavere in casa, il 2 settembre 1902, colpito da 13 coltellate.

In aula, o meglio, sul palco, un vero medico, Giovanni Gasbarrini, nei panni di Augusto Murri. Poi giudici e avvocati, anche se in ruoli inconsueti. Come per l'accusa, affidata all'avvocato Alessandro Gamberini.

Allora il processo ebbe grande eco mediatica, con polemiche tra clericali e socialisti per le posizioni politiche dei protagonisti. E si concluse con la condanna di Tullio e Linda Murri, figli di Augusto, interpretati per l'occasione dai giornalisti, e fratelli, Roberto e Cristina Parodi.

Condannati anche altri personaggi minori. Ma per il pubblico del Duse sono da assolvere, mentre il colpevole morale è proprio Augusto Murri, giudicato padre assente e destinatario di una originale condanna, pronunciata da Stefano Dambruoso, magistrato nella vita e qui presidente della corte d'assise.

