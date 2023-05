"Il pregiudizio è duro a morire"

Il 17 maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l'Omofobia.

Tante le iniziative in regione, sabato ci sarà anche una manifestazione a Bologna. Viale Aldo Moro ha promosso un’indagine sulle persone Lgbt da cui è emerso che una su cinque in Emilia Romagna ha subito aggressioni anche fisiche per via del proprio orientamento sessuale.



Sara Scheggia ne ha parlato con lo storico attivista bolognese Franco Grillini. Il servizio è montato da Angelo Gorizzizzo.