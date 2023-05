Conselice, acqua ancora alta. La scuola dormitorio per gli sfollati

Le idrovore sono in azione continua, ma per liberare dall'acqua Conselice, paese ravennate attuale simbolo dell'emergenza alluvione, serviranno ancora alcuni giorni.

Tante le persone rimaste nelle loro case nonostante l'ordinanza di evacuazione: c'è il timore degli sciacalli.

Nel frattempo, la macchina della solidarietà non si ferma. La scuola media è stata trasformata in un dormitorio per gli sfollati, che qui possono portare con loro anche gli animali domestici.

Il servizio di Roberta Castellano