Conselice, rischio sanitario: "Per la popolazione meglio lasciare le case"

Rimane molto complicata la situazione a Conselice, nel Ravennate. Il livello dell'acqua non si abbassa e secondo i tecnici serviranno non meno di 10 giorni a causa di equilibri delicati del sistema idrico.

A questo punto, l'emergenza incombente sono i problemi sanitari che possano derivare da una cittadina di fatto trasformata in una grande palude. La sindaca Paola Pula raccomanda di evitare di camminare a piedi nudi nell'acqua; allo studio anche il trasferimento degli abitanti in strutture come bungalow o camping.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo.