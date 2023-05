Conselice, rischio sanitario: "Per la popolazione meglio lasciare le case"

Rimane molto complicata la situazione a Conselice, nel ravennate. Il livello dell'acqua non si abbassa e secondo i tecnici serviranno non meno di 10 giorni a causa di equilibri delicati del sistema idrico.

A questo punto, l'emergenza incombente sono i problemi sanitari che possano derivare da una cittadina di fatto trasformata in una grande palude. Al microfono di Serena Biondini, la sindaca Paola Pula propone di trasferire per alcuni giorni la cittadinanza in strutture come bungalow o camping