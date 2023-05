Ferrara aspetta Springsteen...e il sole

"Waiting on a sunny day", canta Bruce Springsteen, aspettando una giornata di sole. E se lo augurano anche i 50mila che giovedì assisteranno alla prima delle tre date italiane del boss.

Il ritorno ufficiale in Italia del leggendario rocker e cantautore dopo la pandemia, una attesa durata ben sette anni.

Tre ore di concerto, ma il clima è già di festa. Mentre al Parco Giorgio Bassani continuano i preparativi, in città non si fermano iniziative collaterali tra mostre fotografiche e dibattiti.

Claudio Trotta, amico personale di Springsteen e organizzatore dell'evento con la sua Barley Arts, vede il traguardo dopo due anni di lavoro che lo hanno portato a convincersi di puntare forte sulla città estense: "C'è un'attenzione complessiva che non ha pari e poi una attenzione organizzativa, le strutture il management della città, attenzione che da tantissimi anni abbiamo sempre messo al primo posto".

Ma non ci sarà solo il palcoscenico del Boss. Uno spettatore su 5 arriverà dall'estero, e Ferrara che prenderà il testimone del tour mondiale da Parigi, vuole farsi trovare pronta, per una vetrina che non vuole pregiudicare i servizi alla cittadinanza.

"Dalla mezzanotte del 18 scatterà il piano della viabilità che prevede una zona rosa una gialla e una arancione, in tutta tranquillità gli istituti scolastici rimarranno aperti", ricorda il sindaco Alan Fabbri. “Il meteo? Non lo guarderò, abbiamo 300 persone all'opera per garantire lo svolgimento e continamo anche un po' sulla fortuna”.

Sarà la festa di oltre mezzo seco lo di carriera, un simbolo non solo della musica ma della cultura americana che attraversa le generazioni. chissà che passando da qui, Springsteen non trovi ispirazione per un nuovo brano. Anche questo significa entrare nel firmamento del rock.

