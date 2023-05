Cosmofarma: la Farmacia come presidio sul territorio

Sempre più presidio sul territorio, punto di riferimento per i cittadini, sempre più dispensatrice di servizi. E durante la pandemia la farmacia ha dimostrato di essere tassello essenziale del servizio sanitario nazionale. E questo ruolo, con un focus su digitalizzazione, formazione, sostenibilità, è al centro di Cosmofarma, inaugurata alla fiera di Bologna. Nel 2022 il mercato delle farmaci è cresciuto del 4,5%, continua l'andamento positivo dell'online, più 24 per cento, in crescita anche la parafarmacia. Il valore dei cosmetici venduti in farmacia supera gli 1,9 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto al 2021.

Nel servizio di Anna Maria Cremonini le intervista a Marcello Gemmato - sottosegretario alla salute, a Raffaele Donini - assessore regionale alle politiche per la salute e ad Andrea Mandelli - presidente federazione ordini farmacisti italiani.