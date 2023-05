Da San Patrignano per aiutare un'altra comunità

Sono arrivati da San Patrignano per aiutare altri giovani come loro: gli ospiti della comunità terapeutica Sant'Antonio di Albareto di Faenza, gestita dall'Associazione Papa Giovanni XXIII. In undici sono stati salvati durante l'alluvione, ma la struttura è completamente inagibile, e chiedono aiuto.

Nel servizio di Silvia Zerilli le interviste a Davide Solaroli della Comunità Papa Giovanni XXIII, Daniele Musti della Comunità San Patrignano e Andrea Negri Comunità Papa Giovanni XXIII.