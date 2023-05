I resti dell'elicottero schiantato a Lugo

Nella mattinata di sabato 20 maggio, a Belricetto nel comune di Lugo, un elicottero con quattro persone a bordo, impegnato a seguito dell’emergenza maltempo in Emilia Romagna, è precipitato per cause in corso di accertamento. Dell’equipaggio, tre operatori sono usciti autonomamente dal velivolo, mentre il quarto è rimasto ferito a bordo. Sul posto i Carabinieri della compagnia locale, nonché il personale sanitario. I quattro occupanti del velivolo sono stati trasportati – non in pericolo di vita – negli ospedali di Bologna e Cesena. L'equipaggio era impegnato in una serie di verifiche relative all'interruzione delle linee elettriche nelle zone colpite dal maltempo; l'elicottero era di proprietà della compagnia 'Eliossola' e dei quattro componenti dell'equipaggio, tre sono illesi e uno è rimasto ferito. Tutti sono stati portati via dal luogo dell'incidente in eliambulanza.