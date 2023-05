Faenza, viaggio nel cuore del disastro. Psicologi per gli sfollati

Faenza è una delle località simbolo dell'alluvione che ha flagellato la Romagna e in particolare la provincia di Ravenna. Nel borgo più disastrato si lavora senza sosta, ma non ci sono soltanto i danni materiali. Per offrire supporto agli sfollati è stata allestita una tenda della Croce Rossa.

Il servizio di Giovanna Greco con l'intervista a Nicolas Bandini, presidente della Croce Rossa di Faenza.