Ferrara nel pallone s'interroga sul futuro di Tacopina

Dopo la retrocessione in C, il dito medio mostrato ai tifosi della curva che lo contestavano, il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha incontrato i giornalisti. Ferrara - salita dalla C alla A e ora ripiombata nella terza serie - si chiede cosa succederà ora. E cosa farà l'avvocato americano al vertice della società.

Il servizio di Filippo Vendemmiati