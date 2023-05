Fiumi sorvegliati speciali: "In 24 ore caduta l'acqua di un mese"

Con le piogge incessanti che cadono da ieri in Emilia-Romagna cresce la portata dei corsi d'acqua e si alza il livello di guardia. Già da questa mattina alcuni fiumi e torrenti dell'Emilia centrale hanno superato la soglia di allerta due su tre, come il Samoggia, il Lavino, l'Idice, il Quaderna e il Correcchio.

Le piogge, spiegano gli esperti di Emilia-Romagna Meteo, stanno cadendo in maniera abbondante da ieri sera in particolare sui rilievi delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e parte del Forlivese.

Dalla mezzanotte gli accumuli più ingenti si sono registrati a Sassuolo (79 millimetri), Botteghino di Zocca (69,1), Albinea (63,6), Vallerano (56,6), Castelvetro di Modena (53,6) e Ponzano (53,1). Si tratta di volumi che, di norma, "sono attesi in circa un mese" e che invece si sono concentrati in meno di 24 ore. La Protezione civile ha emesso un'allerta di colore arancione e le piogge persistenti sono previste anche per le prossime ore. Di conseguenza ci si aspetta che il livello di fiumi e torrenti continui a salire.

Nel Bolognese gli occhi sono puntati in particolare sul torrente Lavino. Questa mattina alle 7 aveva già superato la soglia due. "Al momento la situazione non desta preoccupazione ed è monitorata - assicura il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, via social - i volontari della Protezione civile, subito sentiti questa mattina presto, stanno comunque organizzando una squadra per una verifica. Verrà effettuata anche una verifica ai canali di bonifica, dal momento che sono invasati per uso irriguo e potrebbero alzarsi molto velocemente". Anche a Budrio, sempre in provincia di Bologna, Polizia locale e Protezione civile "stanno costantemente presidiando i corsi d'acqua principali per monitorare la situazione".

Nel video le immagini, girate a Ozzano, nel Bolognese, dell'Idice gonfio per le piogge. A Castenaso il corso d'acqua ha tracimato: lo rende noto il Comune, che sulla pagina facebook raccomanda la massima attenzione e raccomandando di tenersi lontano dalle sponde. Lo straripamento riguarda al momento alcune zone rurali, in particolare la Bassa Benfenati, Fiesso, Parco della Rocca/parco fluviale e i laghetti di Madonna di Castenaso.