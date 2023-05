Le strade spezzate dalle frane: Anas al lavoro per il ripristino

Fronti franosi dai 300 ai 600 metri, la furia dei fiumi ha provocato cedimenti del manto stradale in Romagna e verso il bolognese.

Centinaia le frane che in regione dopo il maltempo e l'alluvione hanno interrotto i collegamenti, lasciando paesi interi e frazioni isolate. Anas è al lavoro per un ripristino della circolazione a cominciare dalle strade più importanti, come la statale 67 da Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, verso il confine con la Toscana. Al momento, aperta solo ai mezzi di soccorso mentre gi ioperatori sono sul campo giorno e notte per rimuovere i detriti e garantire la riapertura.

Il servizio è di Silvia Zerilli