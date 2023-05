Giorgio Armani agli studenti: "Il lavoro vero porta lontano"

"Ho parlato di me, pensando soprattutto a voi studenti, vorrei che la mia storia fosse di stimolo ed esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano": così Giorgio Armani ha concluso il discorso tenuto al teatro municipale di Piacenza in occasione della cerimonia di assegnazione della Laurea honoris causa in Global Business Management. Il riconoscimento allo stilista e imprenditore è stato conferito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il servizio di Antonio Boschi