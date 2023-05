I furbetti del reddito di cittadinanza

C'è chi non ha la residenza in Italia o chi ha un familiare sottoposto a misura cautelare fra le 39 persone denunciate dalla Guardia di finanza di Bologna per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Le fiamme gialle hanno scoperto che molti avevano altre fonti di reddito non dichiarate o possedevano immobili. Numerosi anche i lavoratori in nero: in questi casi i militari hanno segnalato anche i datori che li hanno impiegati. Le indagini della Guardia di Finanza hanno individuato oltre 310mila euro erogate indebitamente e hanno consentito di bloccare un ulteriore stanziamento di 120mila euro.

Il servizio di Ivana Delvino (montaggio di Diego Gualandi)