"I nostri bus fermi": il primo maggio degli operai di Industria italiana autobus

Maurizio Muzzicato è uno dei 180 lavoratori dello stabilimento Bolognese dell'ex Breda Menarinibus, oggi Industria italiana autobus. il suo - e dei colleghi - è un primo maggio paradossale. Come denunciano da tempo i sindacati, all'azienda - partecipata da Leonardo e Invitalia- gli ordinativi non mancano. Anzi ci sarebbero già le prime messe in mora per mancate forniture di bus elettrici o a idrogeno. Così si scaldano i capannoni, si pagano gli stipendi, ma non si riesce a produrre.

Nel servizio di Giulia Bondi, montato da Tommaso Tardi, l'intervista a Maurizio Muzzicato, operaio Industria italiana autobus e delegato Cgil.