In volo con un elicottero del 15mo Stormo dell'Aeronautica Militare per seguire un'operazione di ricerca e salvataggio. Dopo il decollo dalla base di Cervia, il velivolo ha raggiunto una casa isolata dall'acqua: i soccorritori si sono poi calati con un verricello, per verificare l'eventuale presenza di persone all'interno dell'abitazione