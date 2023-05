Il Consorzio Bonifica Romagna: "Portiamo verso il mare l'acqua che ha invaso la pianura"

Un ruolo importante, in questa emergenza, l'ha avuto il Canale Emiliano Romagnolo che, per la prima volta nella sua storia, grazie alle idrovore ha invertito il suo corso. Ma tutti i canali hanno avuto un ruolo importante in questi giorni per tentare di salvare il territorio colpito.

L'intervista di Mattia Martini al Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, Stefano Francia