Il paese dove l'acqua ancora non cala

Resta ancora critica la situazione nel Comune di Conselice, nel Ravennate, tra i più colpiti dall'alluvione che si è abbattuta nei giorni scorsi sull'Emilia-Romagna.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo le storie dei cittadini di Conselice.



In particolare, viene spiegato, dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna "nella notte sono proseguiti, e sono ancora in corso" da parte di Comune e Protezione Civile, "i lavori di consolidamento dell'argine del canale in Destra di Reno e sarà ulteriormente rafforzata la stazione di pompaggio in località Botte Santerno a Villa Pianta, oltre all'altra stazione di pompaggio temporanea realizzata in prossimità del Reno".

Ad ogni modo, viene evidenziato, vista la situazione delicata degli argini "non è possibile pensare di far partire un'azione di pompaggio fino a quando non saranno consolidati. Di conseguenza il deflusso dell'acqua sarà inevitabilmente lento". Nel ringraziare i cittadini per l'impegno svolto sino ad ora a "favore della collettività", l'Amministrazione di Conselice "invita a mantenere la calma mentre si svolgono le necessarie operazioni di messa in sicurezza del territorio".