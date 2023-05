Incendio al porto di Ravenna

Un incendio ha interessato in mattinata una zona di stoccaggio all'interno del porto di Ravenna. Il fumo denso e nero, alimentato da intense fiamme, si è levato per diverse decine di metri ed è visibile a notevole distanza. All'interno dell'area sono state subito sospese le operazioni di carico e scarico merci e i lavoratori sono stati radunati in una zona sicura. Sul posto sono attivi i vigili del fuoco e il portocanale è stato temporaneamente chiuso.