La commozione del sindaco di Forlì: "Scusateci, abbiamo fatto il possibile"

“Abbiamo perso la nostra agricoltura, tante realtà economiche. Grazie per la pazienza di tutti coloro che hanno subito delle perdite, ma tutto recupereremo, meno che le tre vite che abbiamo perso. Vi ringrazio e vi chiedo scusa”.

Così il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini alla messa a cui ha partecipato in città assieme a soccorritori e volontari della Protezione Civile.

Con la voce rotta dal pianto dopo le giornate più complesse del suo mandato, Zattini ha sottolineato: "In un momento come questo ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Ci sono stati altri momenti difficili nel passato, ma lo spirito di comunità non possiamo interromperlo".