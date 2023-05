La crono di Cesena partita sotto il diluvio

È partita sotto un vero diluvio la nona tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale fra Savignano sul Rubicone e Cesena, 35 km al momento accompagnati da una pioggia torrenziale che finirà per condizionarne i risultati. Come in ogni cronometro individuale si parte ad ordine invertito di classifica: i big partiranno dopo le 15.30, sperando in un'evoluzione più favorevole delle condizioni meteo.

Tanti gli appassionati che si sono dati appuntamento a Savignano sul Rubicone, vestita a festa nel segno del rosa.

Nel servizio di Paolo Pini l'intervista a Loris Migani, collezionista di biciclette storiche.