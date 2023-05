La lunga battaglia per la verità: altre 6 puntate dopo la sentenza

“Una morte da mediano” è il nuovo podcast in sei puntate disponibile su Raiplay sound sulla storia di Denis Bergamini.

Una partita per la verità e la giustizia lunga 34 anni fatta di depistaggi e archiviazioni, ma i parenti di Denis non non si sono mai arresi e grazie al loro sacrificio il caso è stato riaperto.



Il processo in Calabria è ora a un punto decisivo. Il progetto del podcast prodotto dalla redazione della Tgr Emilia Romagna e dalla sede Rai di Bologna prevede altre 6 puntate dopo la sentenza del processo. La colonna sonora è stata affidata a Francesco Cavestri, giovane pianista jazz bolognese.

Nel servizio di Ivana Delvino (montaggio Matteo Cotugno) le interviste all'autore del podcast e collega Filippo Vendemmiati, alla sorella di Denis, Donata Bergamini, e all'avvocato Fabio Anselmi.