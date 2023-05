La Madonna di San Luca è tornata in città

La Madonna di San Luca è scesa in città, accolta dal calore dei fedeli bolognesi. Erano tantissimi a riempire la cattedrale di San Pietro, punto di arrivo della lunga processione che ieri pomeriggio ha portato l'immagine della Vergine dal Santuario del Colle della Guardia, che domina Bologna, fino alla chiesa di via Indipendenza, nel cuore della città.

La pioggia non ha fermato il corteo che, guidato dall'arcivescovo Matteo Zuppi, ha fatto tappa alla parocchia di Chiesa Nuova, al monastero delle Carmelitane in via Siepelunga, poi alla casa di riposo Sant'Anna e Caterina, dove ha fatto una tappa più lunga per benedire gli ospiti. Poi è passata alla chiesa del Corpus Domini al Fossolo e al deposito degli autobus TPer in via Due Madonne. Attorno alle 19 l'arrivo in cattedrale e poi la messa.

Nel giorno segnato dalla visita del premier ucraino Zelensky in Vaticano, il cardinale ha esortato a pregare per la pace, contro la guerra "che distrugge tutto". Finché l'icona della Vergine resterà in San Pietro, la cattedrale resterà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30. Poi domenica 21 maggio la Madonna tornerà sul colle della Guardia fino all'anno prossimo.