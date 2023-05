La mappa del disastro

Un quinto della pioggia di un anno caduta in due giorni. Così l'acqua cambia tragicamente non solo le vite degli sfollati, ma anche i paesaggi della provincia di Ravenna, quella maggiormente colpita dall'ondata di maltempo e, in una zona della sua parte interna, letteralmente flagellata dall'alluvione.

Piani bassi e giardini allagati, il verde dei campi che cambia tonalità ed echeggia lagune e paludi, nella disperazione degli abitanti.

Vediamo le immagini nel servizio di Francesco Tomei, montato da Dario Collina.