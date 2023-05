La plastica gettata nel Po, una mostra per riflettere

Umberto Battini, storico e naturalista, profondo conoscitore del Po, ha raccolto tutti i rifiuti di plastica gettati nel Grande Fiume. Giocattoli di epoche passate, scarpe e tanti altri oggetti (o quello che ne restava) rimasti per anni sul letto del corso d'acqua più importante d'Italia, comparsi in questi mesi segnati dalla siccità e ora in mostra a Calendasco, nel Piacentino. Una esposizione per riflettere sulle conseguenze dei gesti quotidiani dell'uomo.

Il servizio di Luca Ponzi