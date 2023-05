"Ma l'anno prossimo ci sarai?" Il primo maggio della maestra senza lavoro

Non ci sarà più l'anno prossimo, la maestra Federica. Anzi, non ci sarà più nemmeno la scuola. Una doccia fredda arrivata lo scorso novembre, quando l'ordine religioso che gestisce l'istituto bolognese “Santa Giuliana” - scuola d'infanzia, primaria e convitto - ha comunicato l'intenzione di chiudere. 75 i bambini e le bambine iscritti, che dall'anno prossimo si disperderanno in altre scuole, così come il gruppo di lavoro delle insegnanti, costrette a cercare altrove.

Nel servizio di Giulia Bondi, montato da Alessandro Cazzuffi, l'intervista a Federica Manca, insegnante e delegata Cgil