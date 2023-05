Le previsioni di Arpae

Occhi puntati sulla condizione dei fiumi in Emilia-Romagna per l'allerta rossa emessa dalla Protezione civile. Fino a domani le piogge continue interesseranno la parte centro orientale della regione. Non sono previsti temporali e neppure grandine perché la perturbazione si sviluppa su grande scala, ma a bassa intensità.

I fiumi della Romagna e il Secchia nel Modenese hanno superato, in alcune sezioni, la condizione di pre allarme. Livello tre di allarme, invece, per gli affluenti del Reno. Il Po vedrà un lieve innalzamento della portata soltanto a partire dalle prossime ore, con l'arrivo dei flussi da Piemonte e Lombardia. Da domani pomeriggio le precipitazioni andranno ad esaurirsi.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Dario Fabbri, l'intervista a Sandro Nanni, Responsabile idrometeoclima Arpae Emilia-Romagna.