Lugo, elicottero precipitato. Tre feriti

Quattro le persone all'interno del velivolo, destinato alla riparazione delle linee elettriche danneggiate dall'eccezionale ondata di maltempo. Siamo nella frazione di Belricetto. Al vaglio degli inquirenti la dinamica che ha portato alla perdita di quota dell'elicottero e all'impatto con il suolo, a poche decine di metri da una casa.

L'incidente non ha avuto le tragiche conseguenze inizialmente temute, ma si è comunque reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Le condizioni più gravi sono quelle di un uomo di 45 anni, che ha riportato traumi al torace e alla schiena, ora si trova ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna. Non è in pericolo di vita.

Il servizio di Francesco Tomei, montato da Giacomo Lagrasta