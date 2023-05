Maltempo, allerta arancione e altre piogge

Non è destinata a durare la tregua del maltempo in Emilia-Romagna. Si è esaurita l'allerta rossa, ma le conseguenze delle piogge di ieri (domenica 14 maggio) potrebbero farsi sentire, tanto è vero che la Protezione Civile regionale ha dichiarato per la giornata odierna l'allerta arancione nella parte centro-orientale della regione, per la possibilità di piene dei fiumi e di frane nelle zone collinari.

Questa sera si attendono nuove precipitazioni, che secondo le previsioni si intensificheranno nelle successive 48 ore. Dunque la situazione resta allarmante in un territorio che affronta ancora le conseguenze delle forti piogge che nelle ultime due settimane l'hanno colpita: rotture degli argini dei fiumi e allagamenti nella Bassa Romagna, smottamenti e frane negli Appennini dal Bolognese alla Romagna.

Ieri pomeriggio in prefettura a Ravenna si è tenuta una riunione fra tutti i sindaci della provincia e il Comune di Ravenna ha avvertito la popolazione di restare al sicuro in vista di possibili allagamenti e mareggiate. Potrebbero essere chiuse le scuole. Oggi alle 9 è atteso un incontro in videoconferenza tra i prefetti di Ravenna, Forlì Cesena, Bologna e Modena con il responsabile della Protezione Civile Fabrizio Curcio e con i vigili del fuoco per preparare le contromisure.

Nel servizio di Francesco Satta (montaggio di Dario Fabbri) l'intervista al Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa