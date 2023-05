Senio e Sillaro rompono gli argini. Famiglie evacuate

Ha rotto gli argini il fiume Sillaro, in piena a causa delle abbondanti piogge. L'esondazione in una zona di campagna tra Massa Lombarda e Conselice, al confine fra le province di Ravenna e Bologna. Sono state evacuate un paio di famiglie dai casolari dei dintorni. Per i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti con i gommoni e l'elicottero.

La zona dove l'allarme è più alto è quella dove dove gli affluenti in piena si buttano nel fiume Reno, nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Lì l'allerta della Protezione civile è scalata dall'arancione, che vige nel resto della parte centro-orientale della regione, al rosso che indica il rischio più alto. Le piogge che cadono intense da ieri hanno infatti causato le piene impetuose dei torrenti dal Samoggia al Montone, che scendendo gonfi d'acqua dall'Appennino causano allagamenti, frane e smottamenti che hanno complicato la circolazione locale nelle valli appenniche. L'Idice è uscito dal suo letto nella zona pianeggiante tra Fiesso e Castenaso, nel Bolognese, mentre il torrente Ravone è esondato dal suo corso sotterraneo nell'abitato di Bologna, sollevando l'asfalto e interrompendo la trafficata via Saffi.

Nel Modenese sono costantemente sorvegliati i fiumi Secchia, Panaro e Tresinaro. Nel reggiano, i Vigili del fuoco hanno salvato oggi un automobilista rimasto intrappolato con la sua auto nella piena del torrente Quaresimo. Si era rifugiato sul tetto della vettura.

Anche il Senio ha rotto gli argini e il volume di acqua si è riversato sui campi dove si trovano i frutteti a Riolo Terme. Anche per l'agricoltura si preannunciano danni importanti.

Il maltempo ha causato due frane nel territorio di Brisighella, in provincia di Ravenna. Una nella località di Fognano e l'altra lungo la strada provinciale 49

Bicocca, che risulta dunque interrotta.

Allagamenti e esondazioni a Imola, dove il Comune ha provveduto a evacuare alcune famiglie dalle zone ritenute più a rischio. "E' stato attivato un primo presidio di appoggio, per ristoro e accoglienza, nel Centro civico cittadino di Sesto Imolese", informa il sindaco, Marco Panieri, facendo il punto della situazione e invitando i cittadini alla massima prudenza nelle prossime ore.

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 3 maggio. Lo stesso è previsto a Brisighella, Modigliana e altri Comuni.

