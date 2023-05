Modigliana, evacuate le case isolate per le frane. Una cinquantina le famiglie sfollate

Il maltempo ha provocato una ventina di frane a Modigliana, sull'Appennino in provincia di Forlì-Cesena. Non si sono registrati danni evidenti alle abitazioni, ma diverse strade sono interrotte o inagibili. Si è quindi deciso, per precauzione, di evacuare le abitazioni di una cinquantina di famiglie. Circa 150 persone sono state portate in zona sicura in elicottero o con altri mezzi.

Nel servizio di Elena Scarrone le voci di alcuni sfollati e l'intervista alla vicesindaca Alice Lancioli