La pioggia non aiuta. Modigliana è blindata dalle frane. Al momento l'unico accesso al paese sull'Appennino Forlivese è quello da Faenza. Viabilità in grande affanno. Il sindaco Jader Dardi: “Danni? Non meno di 20-30 milioni. Alcune strade non si potranno più ricostruire com'erano prima”.

Il servizio di Giovanna Greco