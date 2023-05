Monterenzio, ancora spaccata in due dalla frana. Sindaco: "Cambiare il nostro agire sul territorio"

Reportage da uno dei centri più colpiti dalle frane, migliaia in tutta la regione, che si sono attivate in montagna con il terreno impregnato d'acqua dopo le piogge eccezionali di maggio. Dalla amministrazione comunale arriva la richiesta di procedure burocratiche più snelle per accelerare i lavori più urgenti.

Nel servizio di Samuele Amadori la voce di Mauro Spinato, rappresentante dei cittadini di Tazzola e Ivan Mantovani sindaco di Monterenzio