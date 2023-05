Morì all'Interporto, otto indagati

Ci sono otto indagati per la morte di Yaya Yafa, il carrellista ventiduenne morto schiacciato da un camion in manovra all'Interporto di Bentivoglio, nel Bolognese.

Omicidio colposo il reato contestato a vario titolo agli otto. Le accuse riguardano violazioni e omissioni nelle norme di sicurezza e la mancata formazione del giovane che era al suo terzo giorno di lavoro.

I fatti avvennero il 22 ottobre 2021 al magazzino Sda. La Procura ha iscritto a registro tra gli altri i rappresentanti legali e addetti alla sicurezza di tutta la catena di appalti e subappalti che operavano nel magazzino e in cui era inserito il giovane lavoratore nato in Guinea Bissau e residente a Ferrara. Indagati anche i due autisti e il rappresentante legale della ditta del camion.

La Cgil ha annunciato che si costituirà parte civile al processo.