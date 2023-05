Nella Valle del Santerno frane in movimento, sfollati e riunioni per affrontare l'emergenza

Nella Valle del Santerno si lavora. Una corsa contro il tempo in vista della prossima ondata di maltempo. Come ogni giorni i quattro Comuni della zona hanno fatto il punto delle situazione. Riunione a Borgo Tossignano, per affrontare l'emergenza prevista a partire dalle prossime ore.

Il servizio di Francesco Rossi, con l'intervista a Raffaele Picaro, responsabile Ufficio tecnico del Comune