Nuove idrovore in arrivo per proteggere la città

Ravenna cerca di compiere il miracolo e salvare il centro storico dall'alluvione.

Dopo una notte di ansia, i livelli idrometrici hanno cominciato a scendere ma la pioggia mantiene alto il rischio di peggioramenti. Nei canali dove gli argini sono stati rotti volontariamente per far defluire l'acqua in eccesso sui campi di una cooperativa - che si è resa disponibile a subire l'allagamento per aiutare la città - sono in arrivo altre idrovore essendo il livello idrico pari al letto del fiume. È quindi urgente prosciugare quanta più acqua possibile per evitare il rischio di pericolose reimmissioni nel corso del fiume.