On line e non solo: in forte aumento le ludopatie

Un fenomeno in aumento, quello della dipendenza dal gioco d'azzardo.

I dati a Bologna e provincia nel 2022 segnano un +50percento nelle richieste di intervento. Numeri che hanno convinto Ausl e Comune a fare un passo in più. Aprire uno sportello ad hoc, nella casa di comunità del Navile. L'accesso è libero, non servono impegnative. Si può trovare sostegno, anche legale.

