Cavallini, al via l'appello. Rigettata l'eccezione della difesa

La Corte di Assise di Appello di Bologna ha rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di Gilberto Cavallini, ex Nar condannato all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, in cui chiedeva la nullità del processo di primo grado perché alcuni giudici popolari avevano superato la soglia dei 65 anni nel corso del dibattimento. Una richiesta che era stata avanzata sulla base di due sentenze annullate dalle Corti di Appello di Palermo e Messina proprio per sopraggiunti limiti di età dei giudici. Ma la Cassazione, la scorsa settimana, intervenendo in un procedimento siciliano ha invece stabilito che il giudice popolare nominato resta legittimamente in carica per l'intero dibattimento.

Il servizio è di Filippo vendemmiati, montaggio di Marco Sermenghi